Женская сборная России обыграла Болгарию в Лиге наций - Советский спорт
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12 июня 2019 20:04ВолейболЛипкин Антон

Женская сборная России обыграла Болгарию в Лиге наций

Российская команда одержала вторую победу подряд.

Женская сборная России по волейболу нанесла поражение Болгарии (3-0) в своем втором матче четвертой недели Лиги наций в Перудже.

Самой результативной в составе российской команды стала доигровщица «Заречья-Одинцово» Татьяна Юринская, которая набрала 16 очков, у доигровщицы «Уралочки-НТМК» Ксении Парубец 13 очков.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу подряд после серии из семи поражений. Накануне была обыграна сборная Южной Кореи (3-1).

Сборная России с тремя победами в 11 матчах остается на 14-м месте. Болгария, потерпевшая 11 поражений, замыкает турнирную таблицу Лиги наций.

В своем заключительном матче нынешней недели 13 июня Россия сыграет с Италией. Начало игры – 21:00 (мск).

Перуджа (Италия)
Лига наций
Женщины
4-я неделя
2-й матч

Болгария – Россия – 0-3 (20:25, 23:25, 16:25)
Россия: Юринская (16), Парубец (13), Воронкова (11), Лазаренко (8), Орлова (4), Романова (2), Котикова (2), Зубарева (1).

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