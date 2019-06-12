Женская сборная России обыграла Болгарию в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу нанесла поражение Болгарии (3-0) в своем втором матче четвертой недели Лиги наций в Перудже.
Самой результативной в составе российской команды стала доигровщица «Заречья-Одинцово» Татьяна Юринская, которая набрала 16 очков, у доигровщицы «Уралочки-НТМК» Ксении Парубец 13 очков.
Таким образом, сборная России одержала вторую победу подряд после серии из семи поражений. Накануне была обыграна сборная Южной Кореи (3-1).
Сборная России с тремя победами в 11 матчах остается на 14-м месте. Болгария, потерпевшая 11 поражений, замыкает турнирную таблицу Лиги наций.
В своем заключительном матче нынешней недели 13 июня Россия сыграет с Италией. Начало игры – 21:00 (мск).
Перуджа (Италия)
Лига наций
Женщины
4-я неделя
2-й матч
Болгария – Россия – 0-3 (20:25, 23:25, 16:25)
Россия: Юринская (16), Парубец (13), Воронкова (11), Лазаренко (8), Орлова (4), Романова (2), Котикова (2), Зубарева (1).
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