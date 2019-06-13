Сборная России уступила Италии и лишилась шансов на выход в «Финал шести»

Волейболистки сборной России проиграли команде Италии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Поединок завершился в пользу хозяев площадки со счетом 3-1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).
Лучшей в составе россиянок оказалась Татьяна Юринская. В ее активе 16 очков. Еще 14 баллов набрала Ксения Парубец.
Таким образом, национальная команда лишилась шансов на выход в «Финал шести».
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