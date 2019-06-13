Сборная России уступила Италии и лишилась шансов на выход в «Финал шести» - Советский спорт
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13 июня 2019 23:40ВолейболГичунцев Артур

Сборная России уступила Италии и лишилась шансов на выход в «Финал шести»

Встреча прошла в Перудже.

Волейболистки сборной России проиграли команде Италии в матче предварительного этапа Лиги наций.

Поединок завершился в пользу хозяев площадки со счетом 3-1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).

Лучшей в составе россиянок оказалась Татьяна Юринская. В ее активе 16 очков. Еще 14 баллов набрала Ксения Парубец.

Таким образом, национальная команда лишилась шансов на выход в «Финал шести».

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