Клюка, Волков и Власов не помогут сборной России на этапе Лиги наций в Бразилии - Советский спорт
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18 июня 2019 17:32ВолейболСметанникова Дарья

Клюка, Волков и Власов не помогут сборной России на этапе Лиги наций в Бразилии

Об этом сообщил генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

Расположение сборной России после этапа Лиги наций в Иране покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов.

«По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика — Антон Семышев и Кирилл Урсов», - приводит слова Тетюхина «Бизнес Online».

Сборная России после трех этапов Лиги наций занимает четвертое место в турнирной таблице.

Четвертый этап турнира пройдет в Бразилии, где россияне 21 июня сыграют с Германией, 22-го – с Болгарией и 23-го – с Бразилией.

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