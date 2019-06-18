Клюка, Волков и Власов не помогут сборной России на этапе Лиги наций в Бразилии

Расположение сборной России после этапа Лиги наций в Иране покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов.
«По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика — Антон Семышев и Кирилл Урсов», - приводит слова Тетюхина «Бизнес Online».
Сборная России после трех этапов Лиги наций занимает четвертое место в турнирной таблице.
Четвертый этап турнира пройдет в Бразилии, где россияне 21 июня сыграют с Германией, 22-го – с Болгарией и 23-го – с Бразилией.
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