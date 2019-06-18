Россиянки проиграли США в Лиге наций

Женская сборная России поиграла сборной США в матче предварительного этапа Лиги наций – 0-3 (23:25, 17:25, 18:25). Встреча проходила в Екатеринбурге.
Это десятое поражение россиянок в Лиге наций. Команда Вадима Панкова занимает 14-е место в турнирной таблице за два тура до финиша. В оставшихся встречах Россия сыграет с Таиландом (13-е место) и Голландией (10-е место).
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