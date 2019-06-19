Определились все участники «Финала шести» Лиги наций - Советский спорт
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19 июня 2019 18:17ВолейболСпирин Дмитрий

Определились все участники «Финала шести» Лиги наций

Определились все команды, которые примут участие в розыгрыше «Финала шести» женской Лиги наций.

Борьбу за победу в турнире продолжат команды Бразилии, США, Китая, Италии, Турции и Польши.

«Финал шести» состоится в Нанкине с 3 по 7 июля.

Сборная России лишилась шансов на попадание в финальный раунд.

Финальный раунд состоится в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля. Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/volleyball/news-3784583-stali-izvestny-vse-uchastniki-finala-shesti-zhenskoj-ligi-nacij.html?utm_source=copypaste
Финальный раунд состоится в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля. Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/volleyball/news-3784583-stali-izvestny-vse-uchastniki-finala-shesti-zhenskoj-ligi-nacij.html?utm_source=copypaste

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