Тренер сборной России: Не вижу ничего зазорного в том, что команду тренирует финн - Советский спорт
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20 июня 2019 14:26ВолейболЛипкин Антон

Тренер сборной России: Не вижу ничего зазорного в том, что команду тренирует финн

Под руководством Саммельвуо сборная Росси выиграла семь матчей из девяти в Лиге наций.

Тренер сборной России по волейболу Роман Яковлев высказался о своем отношении к тому, что национальную команду возглавляет иностранец – финн Туомас Саммельвуо.

«Я уж точно не отношусь к тем людям, которые обращают внимание, иностранный тренер работает со сборной или российский, – приводит News.ru слова Яковлева. – Хороший специалист сможет работать везде.

Так что я не вижу ничего зазорного в том, что нашу сборную сейчас тренирует финн».

Напомним, под руководством Саммельвуо «Кузбасс» в завершившемся сезоне стал чемпионом России. В стартовавшей Лиге наций сборная России провела девять матчей, в которых одержала семь побед при двух поражениях, и занимает четвертое место.

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