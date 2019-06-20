Женская сборная России проиграла Голландии в Лиге наций - Советский спорт
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20 июня 2019 19:14ВолейболГичунцев Артур

Женская сборная России проиграла Голландии в Лиге наций

Встреча прошла в Екатеринбурге.

Волейболистки сборной России уступили команде Голландии в матче последнего тура предварительного этапа Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:12, 27:25. 25:17) в пользу гостей.

В составе россиянок отличились Ирина Воронкова и Ксения Парубец, в активе которых по 12 очков.

Таким образом, национальная команда заняла 14-е место в Лиге наций и не смогла выйти в финальную часть турнира. Россиянки выиграли только три встречи из 15.

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