Женская сборная России проиграла Голландии в Лиге наций

Волейболистки сборной России уступили команде Голландии в матче последнего тура предварительного этапа Лиги наций.
Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:12, 27:25. 25:17) в пользу гостей.
В составе россиянок отличились Ирина Воронкова и Ксения Парубец, в активе которых по 12 очков.
Таким образом, национальная команда заняла 14-е место в Лиге наций и не смогла выйти в финальную часть турнира. Россиянки выиграли только три встречи из 15.
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