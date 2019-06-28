Россия победила Австралию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над Австралией (3-0) в первом матче пятой недели Лиги наций в Брисбене.
Самым результативным в составе российской команды стал Денис Земченок, набравший 15 очков. На счету Ярослава Подлесных 13 очков.
Сборная России одержала десятую победу в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.
В субботу Россия сыграет с Аргентиной, а в воскресенье – с Китаем.
Брисбен (Австралия)
Лига наций
Мужчины
5-я неделя
1-й тур
Австралия – Россия – 0-3 (20:25, 15:25, 18:25)
Россия: Земченок (15), Подлесных (13), Воронков (7), Куркаев (7), Яковлев (6), Кобзарь (2).
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