Вильфредо Леон: Количество алкоголя, потребляемого на вечеринках в России, поразительны Кубинец был поражен.

Бывший доигровщик «Зенита» Вильфредо Леон в интервью польской прессе рассказал о культуре потребления алкоголя в России.

– Известно, что когда люди пьют слишком много, дело доходит до драки. За четыре года я видел в России много драк. Когда начиналось подобное, я не вмешивался. Тот, кто начинает их разнимать, скорее, сам получит по голове, чем остановит. Количество алкоголя, потребляемого на вечеринках, и скорость, с которой пьют в России, поразительны. Один тост поднимается за другим. Даже не пытался угнаться за моими российскими коллегами – я предпочитал напитки с меньшим процентом алкоголя, – приводит слова Леона Sportowe Fakty.

Уроженец Кубы выступал за «Зенит» с 2014 по 2018 год. В Казани он зарабатывал один миллион евро за сезон.