Сборная России вышла в финальный турнир Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в финале шести Лиги наций.
В субботу в Брисбене российская команда победила на тай-брейке Аргентину (3-2) во втором матче пятой недели. Самым результативным стал центральный блокирующий Игорь Филиппов, на счету которого 17 очков.
Таким образом, сборная России не опустится ниже пятого места. Ранее в финальный раунд пробились Бразилия и Иран, у которых на два очка больше. Напомним, занимающая сейчас девятое место сборная США сыграет в финале шести как хозяин турнира.
В своем заключительном матче предварительного раунда в воскресенье Россия проведет матч с Китаем.
Финал шести пройдет с 10 по 14 июля. Россия является действующим победителем Лиги наций.
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