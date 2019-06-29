Сборная России вышла в финальный турнир Лиги наций Победа над Аргентиной обеспечила команде участие в финале шести.

Мужская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в финале шести Лиги наций.

В субботу в Брисбене российская команда победила на тай-брейке Аргентину (3-2) во втором матче пятой недели. Самым результативным стал центральный блокирующий Игорь Филиппов, на счету которого 17 очков.

Таким образом, сборная России не опустится ниже пятого места. Ранее в финальный раунд пробились Бразилия и Иран, у которых на два очка больше. Напомним, занимающая сейчас девятое место сборная США сыграет в финале шести как хозяин турнира.

В своем заключительном матче предварительного раунда в воскресенье Россия проведет матч с Китаем.

Финал шести пройдет с 10 по 14 июля. Россия является действующим победителем Лиги наций.