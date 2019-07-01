Определились соперники сборной России в финале Лиги наций

Финал шести пройдет в Чикаго (США) с 10 по 14 июля. Впереди российскую команду ждут матчи против сборных США (11 июля) и Франции (12 июля). В другой группе сыграют Бразилия, Иран и Польша.
Добавим, что в полуфиналы турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
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