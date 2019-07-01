Определились соперники сборной России в финале Лиги наций Мужская сборная России по волейболу одержала 12 побед и потерпела три поражения в рамках группового раунда Лиги наций, что позволило ей занять третье место.

Финал шести пройдет в Чикаго (США) с 10 по 14 июля. Впереди российскую команду ждут матчи против сборных США (11 июля) и Франции (12 июля). В другой группе сыграют Бразилия, Иран и Польша.

Добавим, что в полуфиналы турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.