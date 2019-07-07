Женская сборная США отстояла титул победителя Лиги наций В финале США нанесли поражение Бразилии.

Женская сборная США по волейболу стала победителем Лиги наций.

В решающем матче финала шести в Нанкине американки в пяти сетах были сильнее соперниц из Бразилии. Причем первые два сета завершились в пользу южноамериканской команды. Ранее в матче за третье место Китай обыграл Турцию (3-1).

Таким образом, сборная США во второй раз подряд выиграла Лигу наций. Год назад в финале, который также проходил в Нанкине, США нанесли поражение Турции.

Добавим, что сборная России не пробилась в финал шести, заняв в предварительном раунде 14-е место.

Нанкин (Китай)

Лига наций

Женщины

Финал шести

Матч за 3-е место

Турция – Китай – 1-3 (23:25, 15:25, 25:20, 21:25)

Финал

Бразилия – США – 2-3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15)