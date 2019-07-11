Красильников и Стояновский не смогли пробиться в 1/8 финала турнира в Гштаде

В игре за выход в 1/8 финала россияне в двух партиях уступили бразильскому дуэту Густаво Альбрехт Карвалье/Саймон Барбоса Сантос со счётом 0:2 (21:23, 19:21).
В следующем раунде латиноамериканцы встретятся с хозяевами соревнований – швейцарской парой Адриан Гейдрих/Мирко Герсон.
Напомним, что ранее в 1/8 финала сумели пробиться россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив. Спортсмены одержали победу над дуэтом из Чили (Марко Гримальт/Эстебан Гримальт) со счетом 2-1 (26:24, 19:21, 15:9).
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