Россия проиграла США в Финале шести Лиги наций Для победы американцам хватило трех сетов.

Сборная России по волейболу потерпела поражение от США (0-3) в матче группового этапа Финала шести Лиги наций в Чикаго.

Самым результативным в составе российской команды стал Федор Воронков, который принес десять очков. Восемь очков у Ивана Яковлева.

Напомним, в своем первом матче в США Россия также в трех сетах была сильнее Франции. Таким образом, американцы вышли в финал с первого места группы A, а российские волейболисты – со второго.

В группе B Бразилия обыграла Иран (3-2) и стала второй. Ранее первое место себе гарантировала Польша.

Таким образом, 13 июля в полуфиналах сыграют: США – Бразилия и Польша – Россия.

Чикаго (США)

Лига наций

Мужчины

Финал шести

Групповой этап

Группа A

США – Россия – 3-0 (25:21, 25:17, 25:20)

Россия: Воронков (10), Яковлев (8), Семышев (6), Филиппов (5), Земченок (4), Ковалев (2), Подлесных (2).

Итоговое положение: 1. США – 6 очков. 2. Россия – 3. 3. Франция – 0.

Группа B

Бразилия – Иран – 3-2 (25:20, 25:23, 24:26, 20:25, 15:10)

Итоговое положение: 1. Польша – 5 очков. 2. Бразилия – 3. 3. Иран – 1.