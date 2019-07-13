Россия проиграла США в Финале шести Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от США (0-3) в матче группового этапа Финала шести Лиги наций в Чикаго.
Самым результативным в составе российской команды стал Федор Воронков, который принес десять очков. Восемь очков у Ивана Яковлева.
Напомним, в своем первом матче в США Россия также в трех сетах была сильнее Франции. Таким образом, американцы вышли в финал с первого места группы A, а российские волейболисты – со второго.
В группе B Бразилия обыграла Иран (3-2) и стала второй. Ранее первое место себе гарантировала Польша.
Таким образом, 13 июля в полуфиналах сыграют: США – Бразилия и Польша – Россия.
Чикаго (США)
Лига наций
Мужчины
Финал шести
Групповой этап
Группа A
США – Россия – 3-0 (25:21, 25:17, 25:20)
Россия: Воронков (10), Яковлев (8), Семышев (6), Филиппов (5), Земченок (4), Ковалев (2), Подлесных (2).
Итоговое положение: 1. США – 6 очков. 2. Россия – 3. 3. Франция – 0.
Группа B
Бразилия – Иран – 3-2 (25:20, 25:23, 24:26, 20:25, 15:10)
Итоговое положение: 1. Польша – 5 очков. 2. Бразилия – 3. 3. Иран – 1.
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