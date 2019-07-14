Главный тренер сборной России: Здорово, что мы смогли выйти в финал Лиги наций - Советский спорт
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14 июля 2019 11:44Волейбол

Главный тренер сборной России: Здорово, что мы смогли выйти в финал Лиги наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал выход команды в финал Лиги наций.

- Я просто очень рад за нашу команду. В ее составе немало игроков, которые не имеют большого опыта выступлений за сборную. Мне нравится атмосфера в коллективе. Здорово, что мы смогли выйти в финал. Надеюсь, мы сможем насладиться моментом и нашей игрой. Конечно, мы сделаем все, чтобы победить, - приводит слова Саммелвуо «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций российская команда переиграла сборную Польши со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). В финале турнира сборная России сыграет против команды из США.

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