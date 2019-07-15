Сборная России во второй раз подряд выиграла Лигу наций

Сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций, обыграв в финальном матче в Чикаго сборную США (3-1).
Самым результативным игроком в составе российской команды стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. У Егора Клюки – 14 очков.
Таким образом, сборная России выиграла Лигу наций во второй раз подряд. При этом для финского тренера Туомаса Саммельвуо, который возглавил команду весной, этот титул первый с национальной командой.
На предварительном этапе Россия одержала 12 побед в 15 матчах и заняла третье место после Бразилии и Ирана. На групповом этапе Финала шести сборная победила Францию (3:0) и проиграла США (0:3), а в полуфинале была сильнее Польши (3-1).
Чикаго (США)
Лига наций
Мужчины
Финал шести
Плей-офф
Финал
Россия – США – 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)
Россия: Волков (17), Клюка (14), Яковлев (12), Полетаев (11), Куркаев (9), Ковалев (1), Воронков (1), Кобзарь (1).
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