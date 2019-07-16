Мороз дисквалифицирован за употребление наркотиков - Советский спорт
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16 июля 2019 20:33ВолейболКоноплев Александр

Мороз дисквалифицирован за употребление наркотиков

Он получил максимально строгое наказание.

Экс-диагональный сборной России Павел Мороз отстранен от спорта на полтора года. В допинг-пробах спортсмена обнаружены следы кокаина, утверждает ТАСС.

Отчет дисквалификации ведется с 12 ноября 2018 года.

32-летний уроженец Львовской области выступал за МГТУ, «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», корейский «Инчхон Эйр Джамбос», «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО». Он серебряный призер клубного чемпионата мира (2013).

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