Мороз дисквалифицирован за употребление наркотиков

Экс-диагональный сборной России Павел Мороз отстранен от спорта на полтора года. В допинг-пробах спортсмена обнаружены следы кокаина, утверждает ТАСС.
Отчет дисквалификации ведется с 12 ноября 2018 года.
32-летний уроженец Львовской области выступал за МГТУ, «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», корейский «Инчхон Эйр Джамбос», «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО». Он серебряный призер клубного чемпионата мира (2013).
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