В Польше потребовали наказать Спиридонова за оскорбительный комментарий

Президент Федерации волейбола Польши (PZPS) Яцек Кашпик направил в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) письмо с просьбой о применении дисциплинарных мер в отношении доигровщика «Урала» Алексей Спиридонова.
Напомним, 31-летний Спиридонов оставил оскорбительный комментарий под постом игрока сборной Польши Кароля Клоса в твиттере. Российский волейболист написал Polska kurwa, однако потом удалил фразу.
Ранее Спиридонов не раз негативно высказывался о Польше и польских волейболистах.
В прошлом сезоне Спиридонов выступал за «Зенит», а в июне стал игроком «Урала».
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