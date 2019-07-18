В Польше потребовали наказать Спиридонова за оскорбительный комментарий - Советский спорт
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18 июля 2019 15:17ВолейболЛипкин Антон

В Польше потребовали наказать Спиридонова за оскорбительный комментарий

Спиридонов оскорбил игрока сборной Польши Кароля Клоса.

Президент Федерации волейбола Польши (PZPS) Яцек Кашпик направил в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) письмо с просьбой о применении дисциплинарных мер в отношении доигровщика «Урала» Алексей Спиридонова.

Напомним, 31-летний Спиридонов оставил оскорбительный комментарий под постом игрока сборной Польши Кароля Клоса в твиттере. Российский волейболист написал Polska kurwa, однако потом удалил фразу.

Ранее Спиридонов не раз негативно высказывался о Польше и польских волейболистах.

В прошлом сезоне Спиридонов выступал за «Зенит», а в июне стал игроком «Урала».

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