Алексей Спиридонов: За что меня наказывать?

Российский волейболист Алексей Спиридонов считает, что не заслуживает наказания за свой комментарий в твиттере игрока сборной Польши Кароля Клоса.
«Я написал в Twitter сообщение одному конкретному игроку, отвечая на пост в его же аккаунте, – приводит «Р-Спорт» слова 31-летнего Спиридонова. – Я не затрагивал всю нацию. Я не понимаю, почему из этого раздувают (скандал) и хотят как-то наказать меня. За что меня наказывать?».
Напомним, Спиридонов написал фразу Polska kurwa, однако затем удалил оскорбительный комментарий.
Однако президент Федерации волейбола Польши (PZPS) Яцек Кашпик направил в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) письмо с просьбой о применении дисциплинарных мер в отношении Спиридонова.
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