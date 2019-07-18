Алексей Спиридонов: За что меня наказывать? - Советский спорт
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18 июля 2019 15:34ВолейболЛипкин Антон

Алексей Спиридонов: За что меня наказывать?

В Польше просят наказать российского волейболиста за оскорбительный комментарий.

Российский волейболист Алексей Спиридонов считает, что не заслуживает наказания за свой комментарий в твиттере игрока сборной Польши Кароля Клоса.

«Я написал в Twitter сообщение одному конкретному игроку, отвечая на пост в его же аккаунте, – приводит «Р-Спорт» слова 31-летнего Спиридонова. – Я не затрагивал всю нацию. Я не понимаю, почему из этого раздувают (скандал) и хотят как-то наказать меня. За что меня наказывать?».

Напомним, Спиридонов написал фразу Polska kurwa, однако затем удалил оскорбительный комментарий.

Однако президент Федерации волейбола Польши (PZPS) Яцек Кашпик направил в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) письмо с просьбой о применении дисциплинарных мер в отношении Спиридонова.

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