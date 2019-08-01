Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе

Диагональный сборной России Максим Михайлов рассказал о том, какие изменения произошли в национальной команде с приходом нового главного тренера Туомаса Саммельвуо.
«В первую очередь я бы отметил доверие к ребятам, – сказал 31-летний Михайлов в интервью «Известиям». – Никто не контролирует соблюдение нами режима – все предоставлены сами себе. Есть определенное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет».
Напомним, с 9 по 11 августа на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге пройдет олимпийский квалификационный турнир в группе E. Соперниками сборной России станут Куба, Иран и Мексика.
В июле Россия во второй раз подряд стала победителем Лиги наций, обыграв в финале сборную США.
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. 76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний». Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба. Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. «Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака». «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине. Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процентаДля выхода в третьей квалификационный раунд Лиги Европы «Арсеналу» необходимо в четверг в Баку отыграть у местного «Нефтчи» домашние 0:1. Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту». Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи». Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.