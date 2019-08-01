Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе Сборная России готовится к олимпийскому квалификационному турниру.

Диагональный сборной России Максим Михайлов рассказал о том, какие изменения произошли в национальной команде с приходом нового главного тренера Туомаса Саммельвуо.

«В первую очередь я бы отметил доверие к ребятам, – сказал 31-летний Михайлов в интервью «Известиям». – Никто не контролирует соблюдение нами режима – все предоставлены сами себе. Есть определенное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет».

Напомним, с 9 по 11 августа на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге пройдет олимпийский квалификационный турнир в группе E. Соперниками сборной России станут Куба, Иран и Мексика.

В июле Россия во второй раз подряд стала победителем Лиги наций, обыграв в финале сборную США.