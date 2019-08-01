Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 августа 2019 14:15ВолейболЛипкин Антон

Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе

Сборная России готовится к олимпийскому квалификационному турниру.

Диагональный сборной России Максим Михайлов рассказал о том, какие изменения произошли в национальной команде с приходом нового главного тренера Туомаса Саммельвуо.

«В первую очередь я бы отметил доверие к ребятам, – сказал 31-летний Михайлов в интервью «Известиям». – Никто не контролирует соблюдение нами режима – все предоставлены сами себе. Есть определенное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет».

Напомним, с 9 по 11 августа на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге пройдет олимпийский квалификационный турнир в группе E. Соперниками сборной России станут Куба, Иран и Мексика.

В июле Россия во второй раз подряд стала победителем Лиги наций, обыграв в финале сборную США.

26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
31/07 12:30Футбол
Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба.
01/08 13:26Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
01/08 13:25Футбол
Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
31/07 23:00Футбол
На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине.
01/08 08:00Футбол
Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процентаДля выхода в третьей квалификационный раунд Лиги Европы «Арсеналу» необходимо в четверг в Баку отыграть у местного «Нефтчи» домашние 0:1.
01/08 10:03Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
31/07 21:45Футбол
Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи».
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
Новости
14:26 Футбол Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
14:15 Волейбол Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе
14:04 Футбол «Арсенал» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи»
13:57 Футбол Никита Чернов: Раньше знал, что из аренды вернешься в ЦСКА, а теперь надо обживаться на новом месте
13:38 Футбол «Динамо» объявило о трансфере Соу в «Ноттингем Форрест»
13:28 Футбол «Крылья Советов» объявили о трехлетнем контракте Чернова
13:09 Футбол Н’Жи проводит первую тренировку в «Динамо» (фото)
13:02 Футбол Гилерме: Пусть с трибун обзывают обезьяной. Мне без разницы
12:59 Футбол «Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
12:48 Футбол Сергей Семак: Кузяев работает в общей группе, участие Смольникова и Шатова под вопросом
12:33 Футбол Мэрия Москвы: Матч «Спартак» – «Динамо» не будет перенесен
12:26 Футбол Сергей Семак: Плохо, что VAR будет не во всех матчах
12:15 Футбол Форвард «Рейнджерс» Морелос отказался от зарплаты 10 миллионов фунтов в Китае
12:04 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА планирует подписать еще одного игрока
12:03 Футбол Гилерме: Говорили, что я получаю три миллиона, а хочу пять. Это неправда!
12:03 Футбол Гилерме: Фернандес знает русский, но стесняется говорить
11:56 Футбол Семак отказался обсуждать возможный трансфер Малкома
11:50 Футбол Юрий Жирков: Как отношусь к VAR в матче с «Краснодаром»? Положительно, никаких проблем
11:37 Баскетбол Рон Бэйкер: Вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА
11:34 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика