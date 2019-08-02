Россиянки обыграли Мексику в олимпийском отборе - Советский спорт
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02 августа 2019 21:24ВолейболКоноплев Александр

Россиянки обыграли Мексику в олимпийском отборе

Россия начала с победы.

Женская сборная России нанесла поражение Мексике в матче олимпийского отборочного турнира – 3-0 (25:13, 25:8, 26:24). Встреча проходила в Калининграде.

Лучшей на площадке была Наталья Гончарова, набравшая 12 очков.

Также в группе E кроме России и Мексики играют Канада и Южная Корея.

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