Россиянки обыграли Мексику в олимпийском отборе

Женская сборная России нанесла поражение Мексике в матче олимпийского отборочного турнира – 3-0 (25:13, 25:8, 26:24). Встреча проходила в Калининграде.
Лучшей на площадке была Наталья Гончарова, набравшая 12 очков.
Также в группе E кроме России и Мексики играют Канада и Южная Корея.
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