Женская сборная России вышла на Олимпиаду в Токио

Российские волейболистки обыграли команду Южной Кореи в матче отборочного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
Таким образом, национальная команда одержала третью победу и завоевала путевку на Игры в Японии.
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