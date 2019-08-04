Женская сборная России вышла на Олимпиаду в Токио

Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

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