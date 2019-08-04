Женская сборная России вышла на Олимпиаду в Токио - Советский спорт
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04 августа 2019 22:55ВолейболГичунцев Артур

Женская сборная России вышла на Олимпиаду в Токио

Соревнования пройдут в 2020 году.

Российские волейболистки обыграли команду Южной Кореи в матче отборочного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Таким образом, национальная команда одержала третью победу и завоевала путевку на Игры в Японии.

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