Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора - Советский спорт
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09 августа 2019 20:51Волейбол

Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Мексики в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

Самым результативным игроком российской команды стал Дмитрий Мусэрский, набравший восемь очков.

Отметим, что еще в одном матче группы Е сборная Ирана переиграла Кубу со счетом 3-2.

В следующем матче квалификационного сборная России 10 августа сыграет против команды Кубы.

Напомним, что в олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры.

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