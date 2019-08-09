Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора

Самым результативным игроком российской команды стал Дмитрий Мусэрский, набравший восемь очков.
Отметим, что еще в одном матче группы Е сборная Ирана переиграла Кубу со счетом 3-2.
В следующем матче квалификационного сборная России 10 августа сыграет против команды Кубы.
Напомним, что в олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры.
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