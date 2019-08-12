Российский волейболист встретил медведя на улице - Советский спорт
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12 августа 2019 16:57ВолейболКоноплев Александр

Российский волейболист встретил медведя на улице

Это случилось в Сибири.

Диагональный «Тюмени» Александр Дьячков рассказал об интересном случае, произошедшем на сборах в Увате.

– В свободное время, в основном, отдыхали в номерах. Но в один из выходных дней случился интересный эпизод. Решили прогуляться в Увате до магазина. Пока шли, нам дорогу медведь перебежал. Так что стереотипы, что они у нас по улицам ходят, оправдываются… – приводит слова Дьячкова «Тюменская арена».

Дьячков перешел в «Тюмень» из казанского «Зенита» летом 2019 года.

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