Российский волейболист встретил медведя на улице Это случилось в Сибири.

Диагональный «Тюмени» Александр Дьячков рассказал об интересном случае, произошедшем на сборах в Увате.

– В свободное время, в основном, отдыхали в номерах. Но в один из выходных дней случился интересный эпизод. Решили прогуляться в Увате до магазина. Пока шли, нам дорогу медведь перебежал. Так что стереотипы, что они у нас по улицам ходят, оправдываются… – приводит слова Дьячкова «Тюменская арена».

Дьячков перешел в «Тюмень» из казанского «Зенита» летом 2019 года.