Россиянки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы Вторая победа в двух турах.

Загрузка... В матче группового этапа чемпионата Европы женская сборная России нанесла поражение Швейцарии – 28:26, 25:19, 25:9. Лучшей на площадке была Наталия Гончарова, набравшая 17 очков. Ранее россиянки обыграли белорусок – 3:0.