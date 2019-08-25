Россиянки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы

В матче группового этапа чемпионата Европы женская сборная России нанесла поражение Швейцарии – 28:26, 25:19, 25:9.
Лучшей на площадке была Наталия Гончарова, набравшая 17 очков.
Ранее россиянки обыграли белорусок – 3:0.
Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав «Брагу» не пожелаешь… «Спартак» проиграл в Португалии Команда Олега Кононова в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы потерпела минимальное поражение от «Браги». 22.08.2019 23:50 Футбол Мощенко Захар Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока Лучше всех на рынке свободных агентов поработал «Металлург». 24.08.2019 13:30 Хоккей Костяев Иван Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев