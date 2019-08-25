Россияне победили США в трех сетах на молодежном чемпионате мира Четыре победы в четырех матчах, и первое место в группе.

Новости СМИ2 В матче группового этапа чемпионата Европы U19 сборная России победила сборную США – 25:12, 25:19, 25:11. Самым результативным на площадке был Роман Мурашко, набравший 18 очков. Россияне выиграли все четыре матча первой стадии.