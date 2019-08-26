Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы Первое поражение России после двух побед.

Новости СМИ2 В матче третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы сборная России в пяти сетах уступила Германии – 25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15. Россиянки Наталия Гончарова и Ксения Парубец набрали по 19 очков. В следующем матче Россия сыграет с Испанией.