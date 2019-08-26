Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы - Советский спорт
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26 августа 2019 20:51ВолейболКоноплев Александр

Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы

Первое поражение России после двух побед.

В матче третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы сборная России в пяти сетах уступила Германии – 25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15.

Россиянки Наталия Гончарова и Ксения Парубец набрали по 19 очков.

В следующем матче Россия сыграет с Испанией.

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