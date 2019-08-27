Россия – в четвертьфинале юниорского ЧМ В матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира сборная России в трех сетах обыграла Германию – 25:11, 25:20, 25:20.

Загрузка... Самым результативным на площадке был Омар Курбанов, набравший 17 очков. В четвертьфинале россияне сыграют с Ираном.