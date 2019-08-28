Российская молодежь вышла в полуфинал чемпионата мира Сборная России обыграла команду Ирана в четвертьфинале мужского чемпионата Европы U19 – 21:25, 25:18, 25:20, 25:23.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась час 55 минут. Лучшим на площадке был Роман Мурашко, набравший 25 очков. В полуфинале Россия сыграет с победителем матча Аргентина – Болгария. Вторую путевку в финал разыграют Италия и Египет.