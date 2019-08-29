Россияне вышли в финал молодежного чемпионата мира Сборная России обыграла аргентинцев в полуфинале мужского чемпионата мира U19, который проходит в Тунисе.

Новости СМИ2 Счет встречи – 25:21, 25:18, 27:25. Встреча продолжалась 78 минут. Самым результативным игроком матча стал Роман Мурашко, набравший 18 очков. В финале россияне сыграют с победителем встречи Италия – Египет.