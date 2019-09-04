Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 22:35ВолейболГичунцев Артур

Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам

В 1/8 финала национальная команда одолела коллектив из Бельгии.

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев прокомментировал поражение сборной России от команды Италии в ¼ финала чемпионата Европы.

«Плохо, что проиграли, соперник сегодня был нам по зубам, очень обидное поражение. Игра была равная, об этом говорит счет, но выиграл тот, кто совершил меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня совершили их чуть больше, но в самые нужные моменты. Мы вели в счете по ходу всех партий, но не смогли реализовать свое преимущество в концовках.

Сборная Италии очень серьезная команда, серебряный призер чемпионата мира. Это готовая команда, которая давно играет в таком составе, кроме того, у них есть Эгону, которая способна решать вопросы в сложные моменты. Пусть сегодня она провела не лучшую свою игру, но в концовках, она реализовала свой потенциал», – заявил Фадеев, чьи слова приводит ТАСС.

Чемпионат Европы стартовал 23 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
Георгий Джикия: С Оздоевым торт ели вместе Защитник сборной России Георгий Джикия после тренировки в Новогорске рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Шотландией. 04.09.2019 15:00 Футбол Григорьевская Юлия
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона  мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Украинский чемпион почтил память Дадашева Комми нокаутировал Бельтрана и защитил пояс IBF (видео)
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Кузьмин: На бой с Хантером буду готов на 150 процентов Российский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своем сопернике американце Майкле Хантере, с которым он проведет бой 13 сентября в Нью-Йорке. 04.09.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Барбашев все сделал правильно. Центрфорвард подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев заключил-таки новый контракт с «Сент-Луисом»: 23-летний центрфорвард за два сезона заработает 2,95 миллиона долларов. 02.09.2019 17:43 Хоккей Славин Виталий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Новости
23:06 Хоккей Олег Знарок: «Спартак» провел приличные сборы. Мы видим, что они приносят свои плоды
22:55 Футбол Экс-форвард «Рубина» Жонатас близок к переходу в московское «Динамо»
22:35 Волейбол Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам
22:22 Хоккей Московское «Динамо» добыло победу в матче с «Динамо» из Минска
22:03 Хоккей Рижское «Динамо» и хоккейный клуб «Сочи» набрали по три очка в матчах КХЛ
21:47 Хоккей «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив». Это первая победа Знарка в официальном матче
21:36 Волейбол Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
21:17 Хоккей «Ванкувер» объявил о продлении контракта с Голдобиным
21:04 Хоккей Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться
20:51 Хоккей Андрей Разин: В первом периоде «Северсталь» должна была забивать побольше
20:33 Футбол Клеман Лангле – о возвращении Неймара: Наш клуб пережил беспокойный период
20:29 Футбол Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов
20:17 Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
20:17 Футбол Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч
19:51 Футбол Мхитарян – о переходе в «Рому»: Решил перейти в команду, тренер которой будет уверен во мне
19:49 ММА Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC
19:36 Баскетбол Гомельский: Карасев ни чем не помог сборной России, в защите он сыграл хуже всех
19:32 Хоккей Дубль Доуса помог «Автомобилисту» обыграть дома «Витязь»
19:28 Хоккей СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора»
19:16 Хоккей «Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика