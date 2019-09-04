Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам В 1/8 финала национальная команда одолела коллектив из Бельгии.

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев прокомментировал поражение сборной России от команды Италии в ¼ финала чемпионата Европы.

«Плохо, что проиграли, соперник сегодня был нам по зубам, очень обидное поражение. Игра была равная, об этом говорит счет, но выиграл тот, кто совершил меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня совершили их чуть больше, но в самые нужные моменты. Мы вели в счете по ходу всех партий, но не смогли реализовать свое преимущество в концовках.

Сборная Италии очень серьезная команда, серебряный призер чемпионата мира. Это готовая команда, которая давно играет в таком составе, кроме того, у них есть Эгону, которая способна решать вопросы в сложные моменты. Пусть сегодня она провела не лучшую свою игру, но в концовках, она реализовала свой потенциал», – заявил Фадеев, чьи слова приводит ТАСС.

Чемпионат Европы стартовал 23 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят