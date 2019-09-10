Стал известен состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы Мужская сборная России по волейболу объявила состав на чемпионат Европы 2019 года.

Загрузка... Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь;

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев;

Блокирующие: Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев;

Доигровщики: Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев;

Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев. Отмечается, что 10 сентября мужская сборная России вылетела в Любляну (Словения) для участия в финальном турнире чемпионата Европы 2019 года. Российская команда на групповом этапе сыграет со сборными Финляндии, Словении, Турции, Македонии и Белоруссии. Турнир пройдет во Франции, Словении, Бельгии и Голландии с 12 по 29 сентября.