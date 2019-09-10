Наставник женской сборной России Панков покинул команду - Советский спорт
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10 сентября 2019 16:02ВолейболГичунцев Артур

Наставник женской сборной России Панков покинул команду

Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Российский специалист Вадим Панков ушел с должности главного тренера женской национальной команды. Он решил покинуть свой пост по состоянию здоровья.

«ВФВ удовлетворяет данную просьбу. Мы желаем Вадиму Анатольевичу здоровья и всего наилучшего. Конечно, не всё получилось, так как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодёжных и университетских команд.

На предстоящий Кубок мира в Японию в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России поедет Сержио Бузато», – заявил президент ВФВ Станислав Шевченко

Напомним, Панков руководил командой с января 2018 года. На минувшем чемпионате Европы пробились в четвертьфинал, а в Лиги наций заняли 14-е место.

При нем коллектив завоевал путевку на ОИ-2020 в Токио.

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