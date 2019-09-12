Российские волейболисты начали чемпионат Европы с победы над Турцией Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции в своем стартовом матче на чемпионате Европы со счетом 3-1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

Новости СМИ2 В составе российской команды 16 очков набрал Дмитрий Волков, по 13 очков на счету Максима Михайлова и Егора Клюки. Добавим, что в следующей встрече на турнире сборная России сыграет против команды Белоруссии.