Россия победила Камерун в первом матче волейбольного Кубка мира По 13 очков принесли команде Королева и Воронкова.

Женская сборная России победила Камерун (3-0) в первом матче Кубка мира в Йокогаме (Япония).

По 13 очков принесли команде центральная блокирующая Ирина Королева и доигровщица Ирина Воронкова.

В воскресенье в своем втором матче Россия сыграет с Японией. Начало игры – 13:20 (мск).

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка мира, который в 2015 году также проходил в Японии, сборная России заняла четвертое место.

Йокогама (Япония)

Кубок мира

1-й тур

Камерун – Россия – 0-3 (14:25, 15:25, 10:25)

Россия: Королева (13), Воронкова (13), Гончарова (11), Парубец (7), Лазарева (4), Ефимова (3), Старцева (2), Халецкая (2), Романова (1).