Волейболисты сборной России обыграли Северную Македонию на чемпионате Европы Волейболисты сборной России одержали победу над командой Северной Македонии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 3-0 (25:15, 25:16, 30:28).

Загрузка... Самым результативным в составе российской команды стал Артем Вольвич, набравший 11 очков. Напомним, что ранее в группе С сборная России обыграла команды Турции (3-1) и Белоруссии (3-1). В следующем матче российские волейболисты сыграют 16 сентября со сборной Финляндии.