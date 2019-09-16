Россиянки проиграли сборной Китая в матче Кубка мира Турнир проходит в Японии и завершится 29 сентября.

Волейболистки сборной России потерпели поражение от команды из Китая в матче третьего тура Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 0-3 (22:25, 16:25, 18:25).

Таким образом, национальная команда потерпела первое поражение на турнире. Ранее россиянки одолели сборные Камеруна (3:0) и Японии (3:2).

18 сентября сборная России сыграет против Южной Кореи, а команда Китая в тот же день встретится с доминиканками.