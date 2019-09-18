Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Кубке мира 14 очков принесла команде Наталия Гончарова.

Загрузка...

Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей (3-0) в матче четвертого тура Кубка мира в Йокогаме.

Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Наталия Гончарова, на счету которой 14 очков. Доигровщица Ксения Парубец набрала 13 очков.

Сборная России выиграла третий матч из четырех проведенных и с восемью очками занимает четвертое место.

19 сентября следующим соперником команды станет сборная Доминиканской республики.

Йокогама (Япония)

Кубок мира

Женщины

4-й тур

Россия – Южная Корея – 3:0 (25:18, 29:27, 25:12)

Россия: Гончарова (14), Парубец (13), Воронкова (12), Королева (10), Ефимова (4), Старцева (3), Лазаренко (2), Романова (1), Лазарева (1).