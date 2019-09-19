Женская сборная России победила Доминиканскую республику на Кубке мира Наталия Гончарова принесла команде 26 очков.

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Женская сборная России по волейболу одержала четвертую победу на Кубке мира в Йокогаме.

В матче пятого тура Россия в пяти сетах была сильнее Доминиканской республики (3-2). Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Наталия Гончарова, на счету которой 26 очков. Доигровщица Ксения Парубец набрала 22 очка.

Сборная России набрала десять очков и занимает третье место, отставая на два очка от Китая и США.

Теперь команда переезжает в Тояму, где 22 сентября в следующем матче сыграет с Сербией.

Йокогама (Япония)

Кубок мира

Женщины

5-й тур

Доминиканская республика – Россия – 2-3 (16:25, 23:25, 25:23, 25:23, 5:15)

Россия: Гончарова (26), Парубец (22), Воронкова (14), Ефимова (11), Королева (11), Лазарева (7), Лазаренко (2), Старцева (2), Романова (1), Халецкая (1).