Россияне вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Сборная России обыграла Грецию в трех сетах в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 25:16, 25:15, 25:16.

Загрузка... Встреча продолжалась 71 минуту. 18 очков в этом матче набрал Дмитрий Волков. В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Словения – Болгария.