Россия в трех сетах победила Аргентину на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу одержала свою шестую победу на Кубке мира в Японии.

В матче седьмого тура в Тояме российская команда в трех сетах была сильнее Аргентины (25:21, 25:16, 25:21).

Самыми результативными в составе сборной России стали диагональная Наталия Гончарова и доигровщица Ксения Парубец, набравшие по 12 очков.

Теперь у России 16 очков в семи матчах и третье место в турнирной таблице. В восьмом туре 24 сентября также в Тояме команда сыграет с Голландией, которая идет на четвертом месте.

Тояма (Япония)

Кубок мира

Женщины

7-й тур

Россия – Аргентина – 3-0 (25:21, 25:16, 25:21)

Россия: Гончарова (12), Парубец (12), Королева (9), Ефимова (8), Воронкова (6), Лазарева (3), Старцева (2), Халецкая (2), Лазаренко (1).

Турнирное положение: 1. Китай – 20 очков. 2. США – 17. 3. Россия – 16. 4. Голландия – 16. 5. Сербия – 12. 6. Бразилия – 12…