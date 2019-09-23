Россия в трех сетах победила Аргентину на Кубке мира - Советский спорт
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23 сентября 2019 12:45ВолейболЛипкин Антон

Россия в трех сетах победила Аргентину на Кубке мира

Гончарова и Парубец набрали по 12 очков.

Женская сборная России по волейболу одержала свою шестую победу на Кубке мира в Японии.

В матче седьмого тура в Тояме российская команда в трех сетах была сильнее Аргентины (25:21, 25:16, 25:21).

Самыми результативными в составе сборной России стали диагональная Наталия Гончарова и доигровщица Ксения Парубец, набравшие по 12 очков.

Теперь у России 16 очков в семи матчах и третье место в турнирной таблице. В восьмом туре 24 сентября также в Тояме команда сыграет с Голландией, которая идет на четвертом месте.

Тояма (Япония)
Кубок мира
Женщины
7-й тур

Россия – Аргентина – 3-0 (25:21, 25:16, 25:21)
Россия: Гончарова (12), Парубец (12), Королева (9), Ефимова (8), Воронкова (6), Лазарева (3), Старцева (2), Халецкая (2), Лазаренко (1).

Турнирное положение: 1. Китай – 20 очков. 2. США – 17. 3. Россия – 16. 4. Голландия – 16. 5. Сербия – 12. 6. Бразилия – 12…

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