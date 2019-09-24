Сборная России проиграла Словении в 1/4 финала чемпионата Европы - Советский спорт
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24 сентября 2019 00:36ВолейболГичунцев Артур

Сборная России проиграла Словении в 1/4 финала чемпионата Европы

Встреча прошла в Любляне.

Мужская сборная России по волейболу уступила команде Словении в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

В составе российской команды лучшим оказался Виктор Полетаев, набравший 20 очков. У победителей отличился Тине Урнаут. В его активе 13 баллов.

Таким образом, сборная Словении вышла в полуфинал, где сыграет с командой Польши. А российская команда не смогла защитить титул чемпионов Европы, завоеванный в 2017 году в Польше.

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