Россия победила Голландию на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу выиграла у Голландии в трех сетах в матче восьмого тура Кубка мира в Тояме.
Самой результативной в российской команде стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 16 очков. На счету Ирины Воронковой 13 очков.
Таким образом, Россия одержала седьмую победу и закрепилась на третьем месте после Китая и США.
В следующем матче 27 сентября в Осаке Россия сыграет с США.
Тояма (Япония)
Кубок мира
Женщины
8-й тур
Россия – Голландия – 3-0 (26:24, 25:18, 25:20)
Россия: Гончарова (16), Воронкова (13), Королева (11), Парубец (9), Ефимова (5), Романова (2), Старцева (1).
Турнирное положение: 1. Китай – 23 очка. 2. США – 20 очков. 3. Россия – 19. 4. Голландия – 16…