Россия победила Голландию на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу выиграла у Голландии в трех сетах в матче восьмого тура Кубка мира в Тояме.

Самой результативной в российской команде стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 16 очков. На счету Ирины Воронковой 13 очков.

Таким образом, Россия одержала седьмую победу и закрепилась на третьем месте после Китая и США.

В следующем матче 27 сентября в Осаке Россия сыграет с США.

Тояма (Япония)

Кубок мира

Женщины

8-й тур

Россия – Голландия – 3-0 (26:24, 25:18, 25:20)

Россия: Гончарова (16), Воронкова (13), Королева (11), Парубец (9), Ефимова (5), Романова (2), Старцева (1).

Турнирное положение: 1. Китай – 23 очка. 2. США – 20 очков. 3. Россия – 19. 4. Голландия – 16…