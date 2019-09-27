Томас Саммелвуо – о вылете с чемпионата Европы: Может быть, сборная России была самоуверенна Главный тренер мужской сборной России Томас Саммелвуо признал, что его команда допустила много ошибок на чемпионате Европы-2019.

Россияне завершили борьбу в четвертьфинале, уступив Словении.

– Сейчас вы видите, что Словения обыграла Польшу и вышла в финал турнира. Теперь все понимают, что это был за соперник. Сейчас мы готовимся к Кубку мира. После его окончания будем глубоко анализировать.

Пока я могу только сказать, что у нас было много ошибок. Это эмоциональный фактор. Может быть, мы были самоуверенны.

Наши ошибки в нападении? Я не считаю, что нужно менять всю технику работы из-за того, что несколько мячей легли в аут на несколько сантиметров. Мы проиграли один матч за турнир, до того все шло отлично. Неправильно только хвалить, когда команда выигрывает. Неправильно только ругать, когда она проигрывает.

Всегда есть середина. Анализировать нужно без эмоций. На следующий год у нас уже есть хороший план работы со сборной, – приводит слова Саммелвуо «Спорт день за днем».