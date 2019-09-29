Сербы стали трехкратными чемпионами Европы Серебро – у Словении. Бронза – у Польши.

В финальном матче чемпионата Европы по волейболу сборная Сербии обыграла Словению – 3-1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19).

Встреча продолжалась 114 минут.

22 очка в этой встрече набрал сербский диагональный Александар Атанасиевич.

Сербия стала трехкратным чемпионом Европы. Ранее они побеждали на турнире в 2001 и 2011 годах.