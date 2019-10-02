Россия одержала волевую победу над Канадой на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу победила Канаду (3-2) во втором туре Кубка мира в Нагано (Япония). При этом первые два сета в матче выиграли «кленовые листья».

Самым результативным в составе сборной России стал доигровщик Федор Воронков, набравший 19 очков. У доигровщика Ярослава Подлесных 16 очков.

Россия набрала пять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующим соперником команды 4 октября станет Австралия.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

2-й тур

Канада – Россия – 2-3 (25:23, 25:16, 17:25, 23:25, 10:15)

Россия: Воронков (19), Подлесных (16), Яковлев (13), Круглов (12), Земченок (9), Гранкин (5), Филиппов (4), Власов (3).