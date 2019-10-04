Россия проиграла Австралии на Кубке мира Яковлев принес команде 15 очков.

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Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Австралии (2-3) в матче третьего тура Кубка мира в Нагано.

Самым результативным в составе российской команды стал блокирующий Иван Яковлев, набравший 15 очков. На счету доигровщика Федора Воронкова 11 очков.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире и занимает пятое место. В следующем матчем 5 октября соперником команды также в Нагано станет Бразилия.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

3-й тур

Россия – Австралия – 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15)

Россия: Яковлев (15), Воронков (11), Филиппов (8), Земченок (8), Карпухов (7), Семышев (6), Ковалев (4), Круглов (3), Подлесных (2).