Аргентинский волейболист необычным образом добыл очко в матче Кубка мира (видео) Турнир завершится 15 октября.

Аргентинец Матиас Санчес в матче Кубка мира против Польши (1:3) поразил зрителей необычным ударом по мячу. Спортсмен, чей рост составляет 173 сантиметра, добыл очко для своей команды ударом ноги.

«Думаем, Месси гордился бы им», – говорится в сообщении пресс-службы сборной.