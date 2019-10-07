Аргентинский волейболист необычным образом добыл очко в матче Кубка мира (видео)

Аргентинец Матиас Санчес в матче Кубка мира против Польши (1:3) поразил зрителей необычным ударом по мячу. Спортсмен, чей рост составляет 173 сантиметра, добыл очко для своей команды ударом ноги.
«Думаем, Месси гордился бы им», – говорится в сообщении пресс-службы сборной.
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