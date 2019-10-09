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09 октября 2019 11:35ВолейболЛипкин Антон

Россия проиграла Польше на Кубке мира

Россия потерпела третье поражение.

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши (1-3) в шестом туре Кубка мира в Хиросиме (Япония).

Российская команда выиграла первый сет, после чего проиграла три следующих и проиграла третий матч на турнире.

Самым результативным у сборной России стал доигровщик Федор Воронков, на счету которого 19 очков. У доигровщика Ярослава Подлесных 14 очков.

Россия занимает пятое место и в четверг сыграет с Японией.

Хиросима (Япония)
Кубок мира
Мужчины
6-й тур

Польша – Россия – 3-1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22)
Россия: Воронков (19), Подлесных (14), Яковлев (11), Филиппов (9), Круглов (9), Земченок (3), Власов (2), Гранкин (1), Семышев (1).

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