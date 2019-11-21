Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» Российские клубы стартовали в женской Лиге чемпионов.

Чемпион России московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в первом туре четвертого раунда женской Лиги чемпионов ЕКВ. Встреча состоялась в столичном дворце спорта «Динамо» и завершилось после четырех сетов со счетом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20).

Обе команды выступают в группе E вместе с французским «Расингом» из города Канны и болгарской «Марицей». 19 ноября французский чемпион на своей площадке обыграл клуб из Пловдива с тем же результатом 3:1 (26:24, 18:25, 25:7, 25:19). Во втором туре волейболистки «Динамо» отправятся в Болгарию, а «Уралочка» примет в Екатеринбурге «Расинг». Матчи состоятся 27 ноября.

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп и три лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.